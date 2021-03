WhatsApp: migliaia di account improvvisamente chiusi dagli utenti, cosa succede?

Il blasone che detiene una piattaforma come WhatsApp può essere solo invidiato da altre realtà che in un modo o nell’altro tentano di diventare famose. Il mondo delle app è chiaramente uno dei più variegati in assoluto, con gli utenti che spesso scelgono in base al pubblico.

Anni fa questa grande applicazione è diventata tale grazie ad una grande fetta di pubblico che vi ha creduto, portando poi a risultati pazzeschi. I record sono andati infatti in frantumi l’uno dopo l’altro, con l’azienda che è riuscita a portare ancor più persone sotto la sua ala protettrice.

WhatsApp: i numeri sono straordinari, ma molti account sono stati chiusi per un motivo ben specifico

Da molti mesi ormai WhatsApp ha superato quota un miliardo di utenti, tutto grazie alle sue strategie volte al continuo miglioramento e soprattutto per via della sua organizzazione. L’app infatti non manca in nessun contenuto, con funzioni davvero interessanti che offrono tante soluzioni.

Il problema è che non sempre tutto va come deve andare ed anche le migliori applicazioni possono subire qualche incidente di percorso. In questo caso le statistiche avrebbero fatto registrare una strana situazione che di certo non lascerà gli utenti indifferenti.

Molti account sono stati chiusi e lasciati a sé stessi da molte persone. Questo è accaduto perché in tanti hanno scelto di passare a Telegram, l’applicazione rivale che sta spopolando. Molte persone sostengono si tratti di una piattaforma molto più protetta a livello di privacy e soprattutto con più funzioni. Non crediamo che il fenomeno vada ad ampliare la sua portata, ma WhatsApp ha già pronte delle soluzioni per trattenete i suoi utenti.