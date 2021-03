Il Tasso Zero lanciato in questo periodo da trony propone al pubblico italiano la possibilità di accedere ad un numero sempre maggiore di sconti interessanti, con prezzi bassissimi tra cui è possibile scegliere, nell’ottica di riuscire a risparmiare il più possibile su ogni acquisto effettuato.

La campagna promozionale nasce per essere disponibile in via esclusiva solamente presso determinati punti vendita sul territorio, e non sul sito ufficiale, in particolare sarà possibile completare gli acquisti solo in Veneto entro e non oltre il 3 aprile 2021. Indipendentemente da ciò, ricordiamo comunque che ogni prodotto acquistato è supportato dalla garanzia legale della durata di 24 mesi, ed è commercializzato in versione sbrandizzata.

Trony: ecco i migliori sconti del momento

Per riuscire a risparmiare al massimo, comunque, da Trony sarà possibile pensare di acquistare un buon Samsung Galaxy S20 FE, lo smartphone con le stesse identiche specifiche tecniche del Galaxy S20, ma con processore Qualcomm Snapdragon 865, al prezzo finale di 649 euro.

In parallelo gli utenti hanno la possibilità di accedere a dispositivi appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile, quindi si potranno acquistare Realme 7, Oppo A73, Oppo A15, Motorola G8 Play, Realme 7i, Xiaomi Redmi 9T o anche Samsung Galaxy A71, spendendo sempre meno di 300 euro.

I dettagli della campagna promozionale sono raccolti nel dettaglio qua sotto, ricordando che ogni soluzione indicata è da considerarsi valida solamente presso i punti vendita di proprietà in Veneto, non altrove in Italia.