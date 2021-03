Da alcuni giorni Telegram ha rilasciato un importante aggiornamento che punta a spodestare il successo ottenuto negli ultimi mesi da Clubhouse. Con la nuova versione 7.6 sono state ufficialmente introdotte le Chat Vocali 2.0 che, di fatto, introducono il nuovo sistema di comunicazione anche su Android. Scopriamo quindi di seguito tutte le ultime novità a riguardo.

Telegram 7.6: arrivano su Android le chat vocali stile Clubhouse

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo assistito alla rapida crescita di un nuovo social network, ovvero Clubhouse. Tutti cercano un invito, tutti ne vanno pazzi ma, ad oggi, l’app risulta essere ancora disponibile in esclusiva su iOS. Quando arriverà su Android? Poco ci importa poiché, da alcune ore, è disponibile un nuovo aggiornamento di Telegram che potrebbe sostituire definitivamente l’app in questione.

Con la nuova versione 7.6 di Telegram, di fatto, sono state introdotte le Chat Vocali 2.0 che, di fatto, trasformano Telegram in un simil-Clubhouse. Attraverso le nuove chat vocali è infatti possibile avviare delle sessioni nei gruppi e nei canali pubblici che possono ospitare svariati milioni di ascoltatori. A differenza di Clubhouse, però, gli amministratori che avviano una chat vocale hanno la possibilità di registrare l’intera conversazione per poi riproporla sul gruppo qualche istante più tardi.

E’ inoltre possibile creare dei link d’invito che aprono automaticamente la chat vocale, con la possibilità di differenziare l’invito per speaker ed ascoltatori.

Note della Patch 7.6

Chat vocali 2.0: Canali, Milioni di ascoltatori, Chat registrate, Strumenti per gli amministratori

• Avvia chat vocali nei canali senza limiti di ascolto.

• Registra le chat vocali.

• Visualizza le bio nella lista dei partecipanti.

• Alza la mano per far sapere che vuoi parlare.

• Crea link per ascoltatori o speaker.

• Unisciti come canale per nascondere l’account personale.

• Modifica opzioni scorrimento chat: Blocca, Leggi, Archivia, Silenzia o Elimina.