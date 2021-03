I fan di tutto il mondo sono in trepidante attesa per poter finalmente vedere la sesta stagione di Peaky Blinders. Lo show inglese che racconta le vicende dell’omonima banda di Birmingham; ambientato tra la prima e la seconda guerra mondiale la serie TV parte dal racconto della banda dei Peaky Blinders per disegnare un mondo che comincia a scontrarsi con l’avvento della tecnologia.

La serie ad oggi è composta da cinque stagioni; come detto però l’attesa dei fan per la sesta, e con tutta probabilità ultima, stagione dello show è davvero alle stelle. L’hype poi non poteva che aumentare quando si è diffusa la notizia dell’inizio delle riprese; evento che sancisce ufficialmente l’inizio del countdown per la pubblicazione dell’ultima stagione.

Peaky Blinders: arrivano le prime immagini dal Set

E se questo non bastasse a far aumentate l’hype dei fan ecco che entra in scena il profilo Twitter ufficiale della serie TV. In un tweet di qualche giorno fa infatti sono state condivise con i fan alcune foto che ritraggono Cilian Murphy, il cui volto è prestato al personaggio di Thomas Shelby, durante una prova costume. Le immagini sono due e ritraggono l’attore irlandese con indosso il tipico completo elegante del personaggio, con giacca, cravatta, panciotto e berretto scozzese.

Ai fan adesso non resta che attenderne pazientemente la fine delle riprese che, una volta ultimate, daranno finalmente vita al gran finale di Peaky Blinders. Ad oggi però l’unica informazione certa sul contenuto della prossima stagione riguarda il fatto che riprenderà esattamente dove aveva lascato la stagione precedente.