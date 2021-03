Negli ultimi i servizi su abbonamenti si sono moltiplicati come non mai diventato uno dei sistemi più popolari e usati. Ovviamente questo genere di servizi non è una novità, ma con l’espansione del web è diventato molto più comune pagare mensilmente o annualmente per diversi scopi. Coca Cola starebbe pensando a qualcosa del genere.

Con un esperimento in Giappone, Coca Cola sta dando vita a un abbonamento mensile per ricevere una lattina al giorno. Con il cambio attuale si tratta di 21 euro per ricevere che diviso per i giorni di un mese si parla di molto meno di un euro a lattina. Ovviamente è comunque di più quanto si paga prendendo pacchetti da sei nei supermercati, ma qui il discorso è culturale.

Coca Cola su abbonamento

Come funziona questo abbonamento? È pensato per funzionare solamente con alcuni distributori automatici. Il test sta avvenendo in Giappone dove queste macchinette sono presenti in praticamente ogni edificio che non è un’abitazione privata e a moltissimi angoli di strada, questo soprattutto visto lo stile di vita della suddetta popolazione. Prendono a vantaggio tutto questo, Coca Cola vuole puntare su qualcosa di innovativo in materia.

L’abbonamento funzionerà tramite smartphone e nello specifico tramite l’applicazione Cake On. Coca Cola riferisce che il suddetto abbonamento potrà essere sfruttato sulla bellezza di 340.000 macchinette diverse sparse per su tutto il territorio nazionale. Ovviamente in giro ci saranno ancora modelli vecchi i quali non hanno la tecnologia necessaria per funzionare. Detto questo, sarà difficile vedere qualcosa del genere uscire dal Giappone o comunque raggiungere l’Europa.