WhatsApp: un nuovo metodo per recuperare i messaggi eliminati dalla chat

Moltissimi utenti che usano WhatsApp ogni giorno sanno benissimo che l’applicazione è diventata famosa fin da subito. La messaggistica istantanea infatti era disponibile solo con i cari vecchi SMS, i quali sono stati i pensionati definitivamente o quasi proprio dal colosso americano.

Secondo quanto riportato si tratta di una delle applicazioni che durante gli anni ha riportato più aggiornamentiin assoluto, tenendo alla larga la concorrenza. Sono stati davvero tanti gli update degni di nota, tra i quali però a prendersi gran parte della scena è stato quello che arrivò ormai quattro anni fa.

Stiamo parlando della possibilità di eliminare i messaggi anche in maniera postuma, evitando dunque che il destinatario li legga. Una volta inviato il messaggio infatti gli utenti su WhatsApp hanno l’opportunità di rimangiarsi le parole prima che l’interlocutore possa venirne a conoscenza. Secondo quanto riportato nelle ultime ore sarebbe disponibile una nuova app in grado di recuperare i messaggi eliminati.

WhatsApp: con questa nuova applicazione potete recuperare tutti i messaggi che vi eliminano dalla chat

Finalmente è arrivata l’applicazione che in molti aspettavano: stiamo parlando di WAMR, soluzione gratuita e legale. Questa consente agli utenti di fare qualcosa che hanno sempre desiderato durante questi quattro anni, ovvero recuperare i messaggi eliminati.

Lo scopo dell’applicazione è quello di evitare che qualcuno possa cancellare dei messaggi della nostra chat senza farceli leggere in tempo. Proprio per questo basterà scaricare l’app e tenerla attiva in background affinché possa intercettare le notifiche e il relativo contenuto. Almeno per il momento l’applicazione è totalmente gratuita per tutti coloro che la scaricano e non ci sono tracce di illegalità.