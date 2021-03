La piattaforma californiana Netflix è intenzionata a ribaltare totalmente una tendenza che si aveva spesso quando si decideva di andare a produrre dei film o serie TV mediante dei videogiochi. Spesso la tendenza era quello di andare a creare materiale che non rispecchiava fedelmente quello che avveniva in gioco, così da deludere l’attesa deli utenti.

Ora, la piattaforma di streaming video conosciuta in tutto il mondo, ha annunciato di voler investire le sue risorse su Resident Evil, un titolo celebre di Capcom, il quale ha fatto la storia della console per videogiochi PlayStation. Quindi, si sta lavorando molto ad un film in CGI e una serie live action. Andiamo a vedere quali sono le novità nel dettaglio.

Resident Evil: le novità in arrivo su Netflix sono tante

Dunque, come detto prima, il film sarà in computer grafica, e il nome sarà Resident Evil – Infinite Darkness. I protagonisti saranno Leon Kennedy e Claire Redfield, personaggi ormai diventanti celebri nel secondo capitolo della saga, che ha avuto anche un remake molto importante su PS4 e Xbox One.

Dal punto di vista temporale, il film si colloca alcuni anni dopo gli eventi che sono stati narrati in Resident Evil 4, e in più ci saranno delle vicende non narrate ai fan prima d’ora. Non c’è ancora una data sicura, ma dovrebbe arrivare su Netflix entro la fine di quest’anno, proprio per andare ad omaggiare i 25 anni i Resident Evil. C’è grande attesa anche per la serie TV in live action, un evento che non era mai accaduto prima d’ora. Quest’ultima sarà curata dallo showrunner delle ultime stagioni di Supernatural, e pare che avrà come protagonite le figlie di Albert Wesker.