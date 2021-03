Possiamo dire con certezza che questa sia l’era delle criptovalute. Per chi ancora non sapesse di cosa si tratti, le criptovalute sono una rappresentazione crittografica di un valore. In parole molto semplici, si tratta di valute digitali. La più importante, nonché la più famosa, è senza ombra di dubbio il Bitcoin, di cui abbiamo ampiamente parlato in precedenza. Ma esistono anche altre criptovalute come ad esempio l’Ethereum.

Ethereum, come funziona questa criptovaluta

Le dimensioni di mercato del Bitcoin corrispondono a 1000 miliardi di dollari. Quelle dell’Ethereum invece, corrispondono a circa 200 miliardi. Qual è la differenza importante tra le due criptovalute? Mentre il Bitcoin può essere considerato un po’ come una sorta di oro digitale, una moneta con cui muoversi nel web, l’Ethereum su può invece considerare come fosse petrolio. Una sorta di carburante digitale per la sua stessa blockchain.

Questo periodo può essere considerato forse uno dei migliori per le criptovalute, le quali stanno diventando sempre più importanti sul mercato, facendosi spazio e acquisendo ogni giorno sempre più valore. Infatti di recente, il Governo indiano sta prendendo in considerazione la possibilità di rendere illegale nel proprio paese la diffusione del Bitcoin e delle criptovalute in generale.

La ragione? Molto semplicemente, da qualche tempo l’India sta ponderando di creare una propria moneta virtuale. È chiaro che permettere l’utilizzo di Bitcoin ed Ethereum durante la diffusione della stessa, sarebbe un conflitto di interessi. Il fatto che l’India voglia investire in questa direzione e che per farlo crei appositamente una legge per favorire lo sviluppo di questa moneta, la dice lunga sull’attuale importanza delle criptovalute.