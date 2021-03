L’operatore virtuale su rete TIM, CoopVoce, ha deciso di proporre anche per l’offerta Evo Voce & SMS a 4.50 euro al mese la possibilità di acquistarla online.

Così facendo avrete la possibilità di ricevere la SIM Card presso il vostro domicilio, ottenendo una promozione che sconta il costo della SIM e il primo mese anticipato. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

CoopVoce: se acquistata online, Evo Voce & SMS avrà il primo mese gratuito

L’offerta in questione insieme alle altre due della gamma Evo di CoopVoce, è stata lanciata lo scorso 11 Marzo 2021, ma inizialmente Evo Voce & SMS era acquistabile solo presso i rivenditori Coop senza alcuna promo online come per le altre. Evo Voce & SMS prevede minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti e anche 100 Mega di traffico dati, il tutto al costo di 4.50 euro al mese.

Con questa offerta, superato il bundle di 100MB traffico dati incluso, la navigazione continua ad essere garantita, ma ad una velocità ridotta a 32 kbps. Successivamente al lancio, CoopVoce ha deciso di applicare una promo online anche a Evo Voce & SMS. Per la precisione, i nuovi clienti CoopVoce possono infatti sottoscrivere l’offerta da 4.50 euro al mese direttamente online, anche con invio della SIM direttamente a domicilio. e in questo caso, così come per Evo 10 e Evo 50, l’operatore offre spedizione e costo della SIM gratuiti.

La SIM che si riceve a domicilio non avrà traffico incluso e il primo mese è compreso. La promozione online è valida sia per chi effettua la portabilità che per chi richiede un nuovo numero. Una volta ricevuta la SIM, bisogna collegarsi ad una pagina dedicata, dove sarà possibile inserire il numero d’ordine assegnato dall’operatore e inviato tramite email e SMS, così da poter completare la registrazione seguendo le successive istruzioni.