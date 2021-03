L’arrivo della piattaforma di social media vocale Clubhouse ha praticamente aperto una nuova era dei social network. I suoi concorrenti desiderano offrire funzionalità simili sui social media e ci sono giá progetti per clonare la chat room audio su iPhone o per integrare funzionalitá simili a quelle giá disponibili.

Abbiamo già visto Twitter Spaces live per dispositivi iOS e Android. Ora sembra che anche Facebook stia lavorando ad un clone di Clubhouse, così come Telegram, che vuole aggiungere anche funzionalità di chat vocale.

Telegram ha in programma di rilasciare presto una beta

Mentre Clubhouse sta ancora lavorando duramente per aggiungere più funzionalità e rilasciare la versione Android dell’app, queste piattaforme di social media più grandi sono già in una fase avanzata per un’implementazione più ampia. Secondo un rapporto di TestingCatalog, l’ultima beta v 7.6 di Telegram potrebbe consentire agli utenti di avviare la chat vocale nei canali.

L’aggiornamento consentirà ad altri utenti di ascoltarti e di creare link di invito separati. Nel caso in cui un utente desideri parlare, può “alzare una mano” per chiedere il permesso di farlo. Sebbene la funzionalità in arrivo assomigli più a Twitter Spaces che a Clubhouse, consentirà anche agli utenti di registrare la propria chat vocale e condividere la registrazione sul canale come file audio. Clubhouse, d’altra parte, non consente agli utenti di registrare le chat.

Se sei un utente beta dell’app Telegram, puoi provare ad aggiornare l’applicazione all’ultima versione e provare a utilizzare già la funzione. Telegram non ha ancora annunciato ufficialmente la funzione, tuttavia, ci aspettiamo che la società faccia un annuncio formale una volta che la funzione sarà più vicina al rilascio finale.