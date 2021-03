L’operatore virtuale PosteMobile, renderà disponibile la propria offerta tariffaria denominata Creami WOW 10 GB fino al prossimo 30 marzo 2021 al prezzo di soli 4.99 euro al mese.

Inizialmente, l’erogazione del traffico dati bonus avviene entro 24 ore dall’attivazione della SIM, ma a partire dalla seconda mensilità il cliente PosteMobile potrà usufruire dei 10 Giga totali subito dopo il rinnovo del piano. Scopriamo ora cosa propone.

PosteMobile: prorogata fino al 30 marzo 2021 l’offerta Creami WOW 10 GB

Con l’offerta in questione, nel dettaglio, è prevista l’attivazione della tariffa flat Creami NEXT 1, che al costo promozionale di 4.99 euro al mese offre al cliente credit illimitati per chiamate ed SMS verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, oltre a 10 Giga di traffico internet mobile composti da 5 Giga di base e 5 Giga bonus.

L’operatore in questione permette di navigare su rete WindTre fino in 4G e 4G+, con velocità massima di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. È previsto tuttavia un ritorno alla rete Vodafone, tramite un passaggio che non comporterà il cambio delle SIM per i già clienti PosteMobile, in quanto quest’ultimo è un operatore virtuale di tipo Full MVNO. Non si conosce ancora la data esatta del passaggio.

Per quanto riguarda il Roaming all’interno dell’Unione Europea, per effettuare chiamate e inviare SMS l’offerta può essere utilizzata alle medesime condizioni nazionali, mentre è presente un tetto massimo di 2,73 Giga al quantitativo di traffico dati mensile. Superato il limite verrà applicato un sovrapprezzo di 0.36 centesimi di euro per ogni Mb utilizzato. Per scoprire tutti i dettagli visitate la pagina ufficiale dell’operatore.