OnePlus ha già confermato che gli smartphone di punta di prossima generazione dell’azienda, la serie OnePlus 9, saranno rilasciati sul mercato il ​​23 marzo. Insieme ai nuovi smartphone, la società dovrebbe anche lanciare il primo smartwatch OnePlus.

Con l’avvicinarsi della data di lancio, l’azienda cinese condivide sempre più dettagli relativi agli smartphone come teaser. Negli ultimi tempi, il CEO dell’azienda Pete Lau ha condiviso le immagini di OnePlus 9 Pro nella colorazione Morning Mist ed ha anche mostrato le sue capacità della fotocamera.

At first glance it may appear simple. But the more you look at it, the more you see its beauty is in how it reflects the world around you. This is the #OnePlus9Pro Morning Mist. pic.twitter.com/OohJzxqirh

— Pete Lau (@PeteLau) March 15, 2021