La pandemia di Covid-19 ha colpito profondamente il mondo cinematografico e dello spettacolo. Colossi come Netflix e Prime Video sono stati di fatto costretti a sospendere per un lungo periodo le riprese posticipando qualsiasi data di rilascio precedentemente annunciata. Ad oggi, dunque, milioni di fan in tutto il mondo si chiedono quando la propria serie TV preferita tornerà sul piccolo schermo. Nella speranza di soddisfare i vostri dubbi, oggi ci focalizzeremo su due dei titoli più attesi del momento, ovvero Lucifer 5 e Stranger Things 4. Scopriamo di seguito tutte le ultime novità a riguardo.

Lucifer e Stranger Things: ecco cosa sappiamo sul loro ritorno

Cominciamo parlando di Stranger Things. Come ben sappiamo la celebre serie televisiva apprezzata da quasi tutti gli utenti di Netflix, ha subito dei forti ritardi a causa dell’emergenza Coronavirus. Nonostante l’inizio delle riprese fosse fissato per i primi mesi del 2020, il cast è riuscito a tornare sul set solamente nel periodo Settembre-Ottobre 2020. Ad oggi non ci sono notizie ufficiali in merito alla data di rilascio ma, secondo un recente leak, Stranger Things 4 potrebbe arrivare sul piccolo schermo il prossimo 21 Agosto 2021.

Proseguiamo ora con Lucifer. A differenza di Stranger Things, i fan della serie TV hanno avuto un assaggio della nuova season con il rilascio della prima parte composta da 8 episodi. Purtroppo, ad oggi, non ci sono ancora informazioni ufficiali in merito al rilascio di Lucifer 5 Parte 2 ma, di recente, sono apparsi online i titoli originali delle prossime puntate. Eccoli di seguito: