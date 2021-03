Nel corso degli ultimi mesi uno dei principali temi trattati all’interno del mondo automotive è in assoluto quello legato alle differenze, in termini di emissioni ed eco-sostenibilità, tra il Diesel e l’Elettrico. Se da un lato ci sono milioni di persone che, ormai da decenni, sostengono che il Diesel sia la scelta migliore, dall’altra parte altrettanti automobilisti iniziano ad affermare che l’Elettrico sia in realtà il propulsore green del futuro. Per poter chiarire definitivamente la questione, centinaia di migliaia di automobilisti hanno richiesto dei test specifici che svelino la verità. Di recente, dunque, un noto istituto Tedesco ha accolto la richiesta, conducendo quindi delle indagini approfondite a riguardo. Scopriamo seguito quanto emerso.

Diesel oppure Elettrico: ecco la scelta migliore per aiutare il nostro pianeta

Negli ultimi anni centinaia di migliaia di persone in possesso di uno o più veicoli con motore Diesel, sono stati costretti restare a casa per interi in seguito ai molteplici blocchi della circolazione imposti dai vari paesi Europei. Il fine ultimo di queste limitazioni è quindi quello di risanare l’aria che respiriamo tutti i giorni riducendo i livelli di emissione di CO2.

I recenti test condotti dall’istituto Ces-Info di Monaco di Baviera, però, hanno svelato una situazione completamente diversa da quella che tutti immaginiamo. Dopo aver condotto alcuni test sui livelli di emissione di una Tesla Model 3 e di una Mercedes C220d è infatti emerso che, il modello elettrico, sembri inquinare maggiormente. Ecco quindi di seguito i dati rilevati dall’istituto: