Il volantino Comet lo possiamo quasi definire come uno dei più pazzi del mese corrente, proprio perché al suo interno si scovano tantissime occasioni da non lasciarsi sfuggire, nell’ottica di riuscire a risparmiare il massimo su ogni singolo acquisto effettuato.

Con l’azienda il cliente si trova quasi in una botte di ferro, a tutti gli effetti ha la certezza di poter mettere le mani su ottimi prodotti di tecnologia generale, al giusto prezzo, con inoltre la possibilità di accedere agli stessi identici sconti collegandosi al sito ufficiale della stessa. In questo caso è inoltre prevista la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui verranno effettivamente spesi più di 49 euro.

Comet: occasioni per tutti gli utenti a non finire

Le occasioni poste in essere da Comet all’interno del proprio volantino, partono dai prodotti brandizzati Apple, in particolare il cliente avrà la possibilità di accedere agli ultimi top di gamma, quali possono essere iPhone 11, iPhone 12 Mini o iPhone 12 Pro Max, spendendo sempre cifre leggermente inferiori ai listini del periodo, con prezzi che oscilleranno tra 699 e 1369 euro.

In alternativa sono comunque disponibili dispositivi Android in promozione, questi sono sicuramente più economici dei suddetti, e contano al proprio interno LG K42, Motorola Moto G10, Xiaomi Redmi Note 9 Pro e Xiaomi Redmi Note 9, con i prezzi che non supereranno i 300 euro.

Tutti gli altri prodotti in promozione sono raccolti per comodità nelle pagine che potete trovare elencate sul sito ufficiale.