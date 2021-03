In realtà il Amazon Fire HD8 non stupisce più di tanto, pur non perdendo la sua validità. Non vale poi così tanto la pena acquistarlo secondo la nostra opinione, visti i numerosi aspetti che non convincono.

Design e materiali

Amazon Fire HD8 non sorprende per la sua costruzione; il design non è altro che il solito che si attribuisce ad un qualsiasi tablet ma a lasciare delusi è proprio il materiale utilizzato per la costruzione: un policarbonato di basso livello che anche solo al ticchettio sulla scocca fa pensare ai classici “cinesoni”.

La finitura è opaca con in bella mostra il logo di Amazon e una fotocamera nella parte alta a destra.

Specifiche e OS

Il processore MediaTek MT8163, 32GB e soli 2GB di RAM permettono un buon utilizzo ma senza troppe pretese. App pesanti e giochi di alto livello dunque non sono proprio pane per i denti di questo dispositivo. Al suo interno ecco Android personalizzato secondo l’interfaccia di Amazon, ma a differenza di molti smartphone non ci sono i servizi di Google. Si farà dunque affidamento solo sullo store di Amazon. Sono presenti in più varie shortcut proprio come sui dispositivi Amazon Echo con display. E’ possibile gestire le varie opzioni Amazon, come i libri acquistati, i veri acquisti su piattaforma e molto altro ancora. Altra grande mancanza è il browser web, al quale è possibile sopperire con Amazon Silk ancora troppo acerbo per soddisfare appieno il pubblico.

L’audio risulta buono grazie al doppio speaker e questo permette un ottimo ascolto dei contenuti multimediali. Sulla parte frontale c’è un display con risoluzione HD da 8 pollici in cornici fin troppo generose e caratterizzato da troppi compromessi. Il display da acceso infatti si vede bene in maniera frontale, ma con un’angolatura superiore ai 30 gradi non si ha la stessa resa. La luminosità inoltre non aiuta visto che risulta abbastanza fioca.

Soli 99 euro. Questo il prezzo di Amazon Fire HD8 che sicuramente risultano molto convenienti per un tablet, anche se qualcuno potrebbe decidere di non acquistarlo. Questo prezzo è da intendere con pubblicità incluse, mentre senza queste ultime il costo sarà di 115 euro. Segue la versione da 64GB con 130 euro con pubblicità e 145 euro senza pubblicità.