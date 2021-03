Nel corso della prima TV dei nuovi episodi bonus della stagione 10 di The Walking Dead, AMC ha diffuso a sorpresa un nuovo teaser trailer ufficiale della prossima season, ovvero The Walking Dead 11. Il video promozionale lanciato in diretta TV ha annunciato per la prima volta il periodo di uscita di quella che, come vi abbiamo già anticipato, sarà la stagione conclusiva di una delle serie televisive più amate di sempre.

Gli episodi dell’undicesima stagione, dunque, verranno mandati in onda già dalla prossima estate, un annuncio sorprendente visti i rallentamenti che il mondo cinematografico ha subito in seguito allo scoppio della pandemia di Covid-19.

The Walking Dead 11: tutte le ultime novità sulla stagione conclusiva

https://twitter.com/TheWalkingDead/status/1371548817661644800?s=20

Stando a quanto annunciato recentemente da AMC, la stagione conclusiva di The Walking Dead sarà composta da ben 24 episodi. Ciononostante, però, tutte le puntate non verranno trasmesse regolarmente e con cadenza settimanale poiché la serie televisiva sarà divisa in 3 parti. I fan, dunque, dovranno aspettarsi delle pause di media lunghezza fra le varie suddivisioni. Di recente sono inoltre arrivate delle conferme sul cast. The Walking Dead 11 vedrà infatti come protagonisti Daryl (Norman Reedus), Maggie (Lauren Cohan) e tutti gli altri sopravvissuti lungo la strada per il Commonwealth, una vasta rete di formata da circa 50.000 persone.

Un’ulteriore novità arriva direttamente dalla showrunner Angela Kang che, parlando di alcuni personaggi di The Walking Dead 10, ha rivelato come l’ultima season sia caratterizzata da una storia estremamente interessante:

“Ci sono molti personaggi all’interno di quel gruppo da conoscere e inizieremo ad approfondirli un po’, a farci un’idea delle loro vibrazioni, di cosa parlano. Ma nell’ultima stagione, rispetto agli episodi speciali della decima, c’è una storia più interessante.”