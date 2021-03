Netflix ha deciso di avviare i primi test per limitare la condivisione dell’account

Netflix ha deciso di avviare alcuni test per “limitare la condivisione dell’account” anche nel nostro paese. Questo servizio di streaming, infatti, ha riscosso molto successo sia per la grande quantità di contenuti disponibili, ma soprattutto per la possibilità di condividere l’account con più profili differenti. Proprio per questo motivo, però, sono stati avviati i primi test per limitarne la condivisione.

Netflix ha quindi deciso di avviare alcuni test volti a limitare la condivisione dell’account dei propri utenti. Si tratta di test che saranno presenti anche in Italia e che riguarderanno alcuni utenti scelti a random. Nello specifico, agli utenti potrebbe comparire questo messaggio: “Se non vivi con il titolare dell’account, ti serve un tuo account per continuare a guardare Netflix. È il tuo account? Ti invieremo un codice di verifica.” In questo modo, verrà quindi richiesto un codice di verifica che verrà inviato soltanto al titolare dell’account tramite l’invio di un SMS o tramite l’invio di una e-mail.

Al momento si tratta soltanto di un test iniziale con il quale Netflix ha intenzione di monitorare la situazione dei suoi abbonati. Fino ad ora, infatti, era possibile condividere il proprio account con più persone differenti. Tuttavia, nelle condizioni di utilizzo della piattaforma è dichiarato che l’account “non può essere condiviso con persone al di fuori del proprio nucleo domestico”. Insomma, vedremo come evolverà la situazione ma, se dovesse diventare una funzione effettiva, si tratterà di un grosso problema per molti utenti che fino ad ora hanno condiviso il proprio account anche con amici.