Le offerte rese disponibili da Euronics acquisiscono una nuova forma, proponendo al pubblico italiano la possibilità di godere di prezzi sempre più bassi ed economici, anche applicati su modelli decisamente più costosi o dalla qualità complessivamente elevata.

Il volantino risulta essere attivo presso i soli punti vendita di proprietà del socio Euronics La Via Lattea, con acquisti effettuabili solamente nel negozio fisico, non online sul sito ufficiale. Nel caso in cui si volesse rateizzare il pagamento, è previsto anche il Tasso Zero, al superamento dei 199 euro di spesa, con versamento del dovuto in comode rate fisse mensili.

Non perdete altro tempo, correte sul nostro canale Telegram ufficiale per ricevere i codici sconto Amazon e scoprire le migliori offerte.

Euronics: il volantino comprende tantissime offerte

Le offerte racchiuse all’interno del volantino Euronics, sebbene siano a tutti gli effetti molto limitate, spaziano dagli smartphone, passando per gli elettrodomestici, i televisori ed i notebook di ultima generazione.

Per una volta vogliamo focalizzare la nostra attenzione sui wearable o sugli accessori in generale, segmento in cui possiamo scovare qualche piccola chicca che ci aiuti a risparmiare più del dovuto. In particolare sono presenti Huawei Watch GT 2 a soli 149 euro, affiancato dall’economica Huawei Band 4 Pro da soli 49,99 euro, oppure tutti i nuovi modelli Amazfit appena lanciati sul mercato, con prezzi che oscillano tra 29 e 129 euro.

Questi rappresentano solamente un piccolo esempio di ciò che effettivamente vi attende da Euronics, il volantino raccoglie tantissimi sconti, tutti convogliati per voi nelle pagine che abbiamo inserito direttamente nel nostro articolo.