E se in futuro potessimo guardare messaggi ed inviarli utilizzando semplicemente i nostri abiti? Presto tutto ciò, che potrebbe sembrare fantascienza, potrebbe diventare realtà grazie ad un nuovo tessuto hi-tech che sarà utilizzato per confezionare abiti intelligenti.

A presentare questo nuovo tessuto hi-tech è uno studio pubblicato sulle pagine della prestigiosa rivista Nature. La ricerca in questione riporta la firma di un team di ricercatori della Fudan University (Cina) guidato dallo scienziato Huisheng Peng. Nello specifico, gli studiosi cinesi hanno messo a punto un tessuto hi-tech che sarà utilizzato per realizzare abiti intelligenti i quali, saranno in grado di inviare, ricevere e mostrare messaggi come se fosse un computer.

L’aspetto di questo tessuto hi-tech è quello di un normalissimo pezzo di stoffa che, normalmente, può essere lavata e piegata ma che grazie alle sue fibre elettroluminescenti può anche “accendersi” come se fosse il display di un personal computer o di uno smartphone. Generalmente, i materiali impiegati per la creazione dei display non sono compatibili con i tessuti a causa della deformazione che questi subiscono ogni volta che vengono lavati o indossati. Ma, per ovviare a tale inconveniente, gli scienziati cinesi hanno intrecciato fibre conduttrici con il cotone fino a trasformare l’intero tessuto in un display.

Il prototipo di questo tessuto hi-tech è lungo 6 metri e largo 25 centimetri e può essere anche integrato con una tastiera tessile sensibile al tatto ed una batteria ad energia solare. Sono davvero numerose le applicazioni di questo nuovo tessuto hi-tech e potrebbero spaziare dalla navigazione sino alla telemedicina.