Samsung Galaxy S20 FE: eccolo in super offerta su Amazon e MediaWorld

Samsung Galaxy S20 FE è uno degli smartphone forse più interessanti proposti dal noto colosso sudcoreano Samsung date le sue caratteristiche tecniche proposte ad un prezzo di vendita inferiore rispetto ai classici top di gamma della serie Galaxy S. In questi ultimi giorni, però, è possibile acquistarlo ad un prezzo ancora più basso sia su Amazon che su MediaWorld.

Ecco le offerte del Samsung Galaxy S20 FE su Amazon e MediaWorld

L’erede dello scorso Galaxy S10 Lite è stato proposto sul mercato mobile in due versioni, una con supporto alle reti di quinta generazione e una con supporto alla connettività 4G. Ed è proprio quest’ultima che si trova in super offerta presso vari rivenditori. Nello specifico, la prima offerta riguarda lo store di MediaWorld. Sul sito ufficiale dell’azienda è infatti disponibile lo smartphone in questione in una versione brandizzata Vodafone ad un prezzo scontato di 499 euro nella colorazione Cloud Navy.

Un’offerta ancora più ghiotta, però, la si potrà trovare sul noto store e-commerce online Amazon. Qui è infatti possibile trovare degli sconti molto interessanti che portano lo smartphone a raggiungere un prezzo scontato di 488,49 euro. In questo caso, la colorazione disponibile è la Cloud White. Nel caso della versione con supporto al 5G, è presente un prezzo scontato pari a 640 euro sempre nella medesima colorazione.

Vi ricordiamo che Samsung Galaxy S20 FE è uno smartphone dotato di alcune feature particolari, come la ricarica wirless e l’impermeabilità. Non manca inoltre la presenza di un Infinity-O Display SuperAMOLED con un refresh rate di ben 120Hz. Vi lasciamo qui in basso il link alla nostra video-recensione completa.