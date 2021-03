CoopVoce: ancora pochissimi giorni per avere la TOP 30 a soli 8,50 euro

Quando i gestori scelgono i contenuti per la nuova campagna promozionale, fanno sì che questi colpiscano nel segno. Effettivamente si tratta del loro momento di vetrina utile a portare a casa tanti nuovi utenti e in questi i gestori virtuali sono molto bravi.

Tra i migliori in assoluto figura ovviamente CoopVoce, azienda che dal 2007 opera sul territorio italiano. La telefonia mobile virtuale ospita infatti questo provider da diverso tempo, anche se con risultati alterni. Durante i primi anni l’azienda non riusciva assolutamente a portare a casa i risultati sperati, salvo poi rimettersi in carreggiata durante gli ultimi tempi. È qualche anno infatti che CoopVoce riesce stabilmente a mettere in crisi anche i gestori più importanti. Il merito è delle offerte che sono piene di contenuti, contrariamente a quanto accadeva durante i primi tempi di esercizio. Sul sito ufficiale poi è disponibile la migliore offerta del momento promossa dal gestore, la quale durerà ancora per qualche giorno.

CoopVoce: la ChiamaTutti TOP 30 è ancora disponibile e per soli 8,50 euro al mese

In molti lo avranno già notato: in molti casi le promo del mese precedente sono ancora disponibili e allo stesso prezzo. Situazione analoga si propone anche in casa CoopVoce, dove la ChiamaTutti TOP 30 risulta ancora disponibile sul sito ufficiale.

La promo da 8,50 euro al mese sarà dunque ancora presente per qualche giorno e con gli stessi contenuti. Al suo interno ecco in bella mostra minuti senza limiti verso tutti i gestori, 1000 SMS verso tutti e 30 giga in 4G per navigare sul web.