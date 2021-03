You: arrivano finalmente delle buone notizie da Netflix

Non c'è più dubbio. La serie televisiva denominata You sta per tornare sui piccoli schermi grazie alla piattaforma Netflix. Scopriamo insieme il cast della nuova stagione.

Avremmo dovuto capirlo fin dall’inizio, quando furono messi a disposizioni ben 7 milioni di dollari di tax credit solo ed esclusivamente per permettere la realizzazione della terza stagione di You. Per non parlare poi di ciò che disse nel gennaio del 2019 la produttrice Sera Gamble: “Vi dirò, abbiamo un’idea per la terza stagione così esaltante che nella writers’ room se ne parla ogni giorno. Tengo le dita incrociate… spero avremo la possibilità di continuare a fare questa serie.” Ebbene sì, ora l’ipotesi è confermata e potremo vedere i nuovi episodi entro la fine del 2021. Ecco tutte le novità sul cast.

YOU: le new entry della nuova stagione

Nel cast rivedremo Jenna Ortega, nei panni di Ellie; Adwin Brown che interpreterà il ruolo di Calvin; Robin Lord Taylor è Will; Marielle Scott è Lucy; Melanie Field interpreterà Sunrise; Charlie Barnett è Gabe e Danny Vasquez nelle vesti di Fincher. Non torneranno invece Ambyr Childers (Candace), James Scully (Forty) e Carmenla Zumbado (Delilah), uccisi durante la la seconda stagione.

Quali saranno le new entry di You?