MediaWorld prova a cambiare le offerte, e nel contempo ad avvicinarsi ad un tema molto d’attualità, quale è appunto il gender gap tra il genere maschile e quello femminile, aderendo ad una iniziativa lanciata da GirlsTech.

All’interno del volantino in scadenza oggi, 14 marzo, sono state integrate delle offerte pink, le quali permetteranno di accedere per 4 mesi ad un portale online di corsi di formazione gratuiti, mirati su tematiche che possano ridurre al massimo il gap, e dedicati al solo pubblico femminile con età oscillante tra i 7 ed i 18 anni.

Gli interessati potranno completare gli acquisti nei vari negozi in italia, o anche sfruttando l’e-commerce aziendale, ma in questo caso è bene ricordare che sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio del prodotto desiderato.

MediaWorld: questi sono i prezzi più pazzi della giornata

Grazie a MediaWorld gli utenti avranno la possibilità di accedere prima di tutto a prodotti decisamente costosi, quali possono essere i dispositivi di casa Apple, infatti sono in commercio nel periodo ad un prezzo tutt’altro che elevato, in particolar modo l’iPhone 11. Lanciato sul mercato nel corso del 2019/2020, è stato surclassato dai nuovi modelli appena resi disponibili, per questo può essere acquistato con un esborso finale di 699 euro.

In caso contrario sarà possibile richiedere il più economico Apple iPhone XR, da 549 euro, oppure tutti gli altri smartphone con sistema operativo Android. I dettagli li trovate nell’articolo.