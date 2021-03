WhatsApp sta inserendo, di settimana in settimana, sempre più novità. Una delle più note, è il silenziamento delle chat per sempre (prima era solo per un anno). Ora, la chat di messaggistica istantanea tra le più utilizzate al mondo, annuncia altre novità. Per prima cosa, adesso si può procedere con l’attivazione e la disattivazione dei messaggi effimeri. Questi messaggi possono scomparire dopo 7 giorni dall’invio. Ma non è tutto, le altre novità le troverete nell’articolo a seguire.

Whatsapp, quali sono le altre novità recenti dell’applicazione

Tra le altre novità, abbiamo la gestione dello spazio occupato, il quale consentirà a tutti gli utenti di poter gestire i contenuti salvati dall’applicazione. Da tempo Whatsapp cerca di rimanere quanto più possibile al passo coi tempi. Da qui l’introduzione degli adesivi, delle chiamate, delle videochiamate ed ora con i messaggi effimeri (o temporanei). Il sito ufficiale della chat, possiede tutte le spiegazioni e istruzioni che vi servono.

Tornando ai messaggi effimeri, ecco come il sito spiega bene in che modo utilizzarli. Prima di tutto bisogna impostarli attivi per ogni singola conversazione. Per citare le parole dello staff di Whatsapp:

Quando questa opzione è attiva, i nuovi messaggi inviati nella chat individuale non saranno più visibili dopo sette giorni. La selezione più recente controlla tutti i messaggi nella chat, ma non riguarda i messaggi inviati o ricevuti prima di aver attivato i messaggi effimeri.

Esistono altri servizi con cui è possibile stabilire per quanto tempo i messaggi debbano rimanere attivi. In questa chat, invece, il tempo limite rimane sempre di 7 giorni.

Ma la novità più importante è sicuramente questa: finalmente sarà possibile velocizzare i messaggi vocali, proprio come su Telegram! Non si sa ancora quando, ma i lavori sono già in corso.