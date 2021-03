Il volantino Trony rinnova le proprie offerte, riservandosi ai punti vendita fisici dislocati in Campania e Lazio, ma portando con sé un meccanismo veramente incredibile e ricco di soddisfazioni per l’utente che vuole spendere sempre il minimo indispensabile.

Con la campagna attuale, che ricordiamo essere disponibile fino al 20 marzo 2021, il cliente avrà l’occasione di ricevere un coupon gratis, nel momento in cui spenderà più di 100 euro; questi avrà valore di 10 euro, e potrà essere speso per un secondo acquisto, la cui spesa dovrà essere pari ad almeno il doppio del suddetto (quindi di almeno 20 euro). I buoni sconto sono cumulabili, in altre parole se verranno spesi 400 euro verranno rilasciati coupon per 40 euro e così via.

Trony: il volantino con tutti i migliori prezzi del momento

Il volantino Trony non è solo coupon e buoni gratis, riserva una piacevole sorpresa anche nel caso in cui si voglia risparmiare sull’acquisto di uno smartphone di ultima generazione. Il top di gamma coinvolto nella campagna è il Samsung Galaxy S20 FE, lo smartphone proposto nel corso del 2020 come alternativa al Galaxy S20, infatti presenta le stesse specifiche tecniche, ma integra il processore Qualcomm Snapdragon 865 al posto del solito Exynos. Il suo prezzo è inferiore come conseguenza del lancio sul mercato del Galaxy S21, saranno infatti necessari solamente 649 euro per il suo acquisto.

Tutte le altre promozioni lanciate da Trony sono disponibili nelle pagine che potete trovare nel nostro articolo.