Si chiama Enel X Store la “prima area cittadina per la ricarica ultrafast dei veicoli elettrici”. Inaugurata a Roma è una vera e propria area di servizio che rende disponibili numerose altre prestazioni e servizi. Ecco nei dettagli di cosa si tratta e dove di preciso si trova.

Enel X Store 4.0: ricarica ultrafast e non solo

Nell’era in cui c’è ancora molta confusione rispetto alle possibili soluzioni green come l’idrogeno, occorre rendere disponibili aeree polifunzionali che avvicinino al mondo dell’elettrico, che è tra quelli maggiormente sviluppati.

Infatti questa è la descrizione perfetta per la stazione di servizio di ricarica Enel X Store. Non solo offre a tutti coloro che possiedono un vicolo elettrico la ricarica ultrafast, in altre parole super veloce, ma anche diversi servizi.

Progettato e realizzato insieme al Gruppo Volkswagen, Enel X Store offre 4 colonnine per la ricarica. Con il sistema High Power Charger garantisce una ricarica completa fino a 350 kW oltre a tempi record, 15 minuti esatti. Ad ogni modo, se si ha fretta, in 10 minuti si può dare l’80% di energia al proprio veicolo.

Anche Volkswagen ha inserito un JuiceMedia e una JuicePole da 22 kW + 22kW dedicata ai test drive per i suoi clienti. Inoltre l’ambiente riserva ampi spazi di esplorazione. Non solo sono in grado di soddisfare le esigenze dei clienti Enel, ma anche di chi vuole colmare la sua curiosità verso il mondo dell’elettrico.

Difatti sarà possibile bersi un caffè mentre la propria vettura sta completando la ricarica, vedere i nuovi prodotti e le ultime promozione di Enel X per casa e mobilità elettrica. Sarà possibile anche pagare le utenze.

Dove si trova l’area di servizio e quali sono gli obbiettivi

Enel X Store si trova a Roma in Corso Franca 212. Facilmente raggiungibile, si nota per il colore che caratterizza l’azienda. È proprio Francesco Venturini, Ceo di Enel X a descrivere il progetto e definire gli obbiettivi.

“L’Enel X Store di Corso Francia segna un punto di svolta nella nostra strategia per la diffusione della mobilità elettrica a Roma e in Italia. Si tratta della prima area cittadina per la ricarica ultrafast, con caricatori HPC (High Power Charging), che va incontro alla necessità di fare il pieno di energia alla propria auto in poco tempo, a cui se ne aggiungeranno altre nelle principali città italiane. L’obiettivo è di offrire un’esperienza di ricarica semplice, affidabile e veloce. Insieme al Comune di Roma e a Volkswagen Group Italia inauguriamo uno spazio dedicato alla mobilità elettrica e a tutte le soluzioni e le tecnologie del futuro, dall’efficientamento energetico alla smart home passando per gli strumenti digitali di pagamento. Un progetto moderno e accessibile a tutti, che dimostra ancora una volta l’impegno di Enel X nel mettere a disposizione dei clienti il proprio know-how nel settore dei servizi energetici avanzati”.