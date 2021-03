Coop e Ipercoop continuano ad assecondare le richieste dei tantissimi consumatori pronti a completare un acquisto nei negozi, lanciando una nuova campagna promozionale piena zeppa di occasioni tra cui poter scegliere per riuscire a risparmiare al massimo.

Il volantino nasce per essere disponibile solo ed esclusivamente in specifici punti vendita sparsi per il territorio, in particolare sarà possibile completare l’acquisto solamente nei negozi fisici di Emilia Romagna, Sicilia, Puglia, Marche, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le scorte, dati alla mano, non dovrebbero rappresentare un problema, in quanto non sono state segnalate limitazioni di alcun tipo.

Le migliori offerte Amazon sono disponibili gratis per tutti gli utenti, basterà iscriversi al nostro canale Telegram per riceverle sul proprio smartphone.

Coop e Ipercoop: occasioni grandiose da non perdere

Coop e Ipercoop non scherzano assolutamente, il volantino riparte da dove si era fermato nei giorni scorsi, proponendo alcune ottime occasioni sui dispositivi appartenenti alla fascia media del mercato della telefonia mobile.

Tra questi spicca sicuramente l’ottimo Samsung Galaxy A90, uno smartphone il cui prezzo di vendita si aggira attorno ai 399 euro, ma con il quale si possono raggiungere prestazioni complessivamente interessanti, grazie alla presenza di un display AMOLED da 6.7 pollici e dagli oltre 6GB di RAM.

Sempre sulla stessa lunghezza d’onda, ma comunque in vendita a soli 279 euro, è possibile poi trovare lo Xiaomi Mi 10T Lite, e tantissimi altri modelli. Per ogni altro dettaglio in merito al volantino Coop e Ipercoop discusso direttamente nell’articolo, dovete aprire le pagine sottostanti e ricordarvi che gli acquisti saranno effettuabili solamente in negozio.