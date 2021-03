Vodafone è nella lista di quegli operatori compatibili con il riscatto del bonus internet. I clienti che intendono attivare un piano di telefonia fissa ed in particolare un piano per la Fibra ottica potranno ora beneficiare delle tariffe di Vodafone con un ricco incentivo sul prezzo finale.

Le promozioni che prevedono la Fibra Ottica a costi scontati sono valide solo per gli italiani che presenta una certificazione ISEE dal valore uguale o inferiore a 20.000 euro. A questa fascia di pubblico Vodafone garantisce uno sconto netto di 500 euro.

Vodafone, le migliori occasioni per i clienti che attivano il bonus internet

L’incentivo di Vodafone sarà diviso in due parti distinte: i primi 240 euro dei 500 euro previsti saranno utili per ricevere uno sconto mensile sul piano tariffario per la Fibra ottica. I secondi 260 euro invece potranno essere utilizzati come sconto netto sull’acquisto di un tablet.

La tariffa prevista da Vodafone e compatibile con il bonus internet è la classica Unlimited Plus. I clienti che optano per questa ricaricabile pagheranno un costo mensile dal valore di 19,90 euro. Tra i consumi figurano chiamate verso tutti senza limiti a cui si aggiunge ovviamente la connessione internet con le velocità propedeutiche della Fibra ottica.

Gli utenti, in maniera contestuale, con il bonus internet potranno anche acquistare un tablet. Differenziando la sua strategia da quella di altri operatori, Vodafone non prevede una scelta fissa per l’acquisto del tablet. Gli utenti potranno utilizzare il voucher di 260 euro in totale indipendenza. Nel caso di dispositivi dal valore superiore a 260 euro sarà necessario aggiungere una differenza di prezzo.