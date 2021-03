Dopo il rinnovo per il quarto ciclo di episodi, i fan sperano in una conferma per Vis a Vis stagione 5. Come riportato nell’articolo sulla quinta stagione, in realtà, la serie non viene rinnovata. Tuttavia, anche l’idea dello spin-off, è stata smentita.

Iván Escobar, uno degli ideatori di Vis a Vis, risponde in modo molto chiaro alle domande circa la prosecuzione della serie con nuove puntate. La decisione di terminare Vis a Vis con la quarta stagione sembra essere definitiva. Si è chiuso un percorso “in modo circolare” continua nell’intervista a Vertele!.

Come giustifica, però, la realizzazione di Vis a Vis El Oasis, dunque? L’ideatore della serie spiega che è un po’ “come quelle coppie che decidono di avere un figlio prima di divorziare”. Tuttavia, Iván Escobar esclude che Vis a Vis El Oasis possa continuare.

Reputa che il team produttivo si sia davvero impegnato per “terminare un viaggio.” Dopo il finale che hanno regalato agli spettatori più affezionati, pensa che l’obiettivo sia stato raggiunto.

Non ci sono nuove puntate all’orizzonte, dunque mé per Vis a Vis né per Vis a Vis El Oasis. La decisione è condivisa anche dal cast: così “è la vita”. Anche le cose belle finiscono. Continua Iván Escobar: “crediamo che ci sia un viaggio che inizia” con le prime puntate e “vedendo le ultime sequenze dell’ultimo episodio, c’è una certa coerenza universale“.

