Riverdale continua a essere una delle serie più amate dagli abbonati Netflix. Lo show ha raggiunto la sua quinta stagione trasmessa in America da The CW. Per quanto riguarda la sua programmazione però, sono in arrivo brutte notizie. Sembra infatti che lo show debba subire una pausa forzata nella sua trasmissione oltre oceano.

L’ultimo episodio è stato trasmesso lo scorso 10 marzo e, per vedere il successivo, i fan saranno costretti ad aspettare ben tre mesi. Non è ancora chiaro se questo ritardo nella distribuzione di Riverdale possa avere ripercussioni anche sulla messa in onda nel nostro paese; tuttavia questo ritardo non può che gettare l’ombra di un grosso punto interrogativo sulla data di pubblicazione.

Riverdale: quando potremo vedere la quanta stagione dello show

Come detto non si hanno ancora certezze al riguardo ma ci sono degli accordi commerciali tra la casa di produzione e i distributori, Netflix e Prime Video in Italia. Toccherà dunque attendere prima di scoprire le conseguenze dell’ottavo episodio della quita stagione, l’ultimo trasmesso fino ad oggi, almeno fino al 7 di luglio. L’episodio infatti sembra portare la trama ad un punto di svolta, dopo che un annuncio costringe i protagonisti a guardarsi dentro per soppesare le scelte fatte nella propria vita.

Gli appassionati di Riverdale dovranno dunque stringere i denti e attendere il lento e inesorabile soccorrere del tempo prima di poter scoprire come la trame si dipanerà. Un duro colpo per i fan che purtroppo si dovranno consolare in qualche modo, magari dedicandosi a una delle tante serie TV presenti nei cataloghi di Prime Video e di Netflix.