Le novità di Iliad per queste settimane di inizio primavera non mancano. Il provider francese ha lanciato sul mercato una nuova ricaricabile a tempo limitato, la Flash 100. Così come altre iniziative disponibili sul sito internet ufficiale del gestore, i clienti che optano per questa tariffa avranno un pacchetto completo con soglie per i consumi quasi illimitate e costo da ribasso.

Iliad, le connessioni 5G gratis con la tariffa con 100 Giga

La Flash 100 mette a disposizione di tutti i suoi clienti minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti i numeri ed anche 100 Giga per navigare in internet. Il prezzo per il rinnovo della promozione è pari a 9,99 euro ogni trenta giorni.

La tariffa Flash 100 può essere attivata dagli utenti di Iliad, salvo proroghe, entro il prossimo 30 Marzo. Al momento della sottoscrizione dovranno essere aggiunti soltanto 10 euro per il pronto rilascio della scheda SIM.

Oltre alle soglie di consumo e ai costi da ribasso, la Flash 100 è caratterizzata dai servizi 5G. La tecnologia delle reti internet ad alta velocità sarà disponibile completamente a costo zero per i nuovi abbonati. La scelta commerciale del gestore francese si differenzia in maniera netta da quella di altri gestori tra cui TIM, Vodafone e WindTre che prevedono il 5G a pagamento.

Iliad allo stato attuale garantisce il 5G in 20 città della nazione. Per ora Iliad assicura la copertura del 5G nei grandi centri urbani: Milano, Roma, Firenze, Bologna, Torino. Nel corso delle prossime settimane altre città si uniranno alla lista.