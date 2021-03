Iliad: con 100GB in 5G gli utenti sono felicissimi, ecco la Flash 100

Tutti i gestori attualmente presenti sul panorama della telefonia mobile italiana non riescono in nessun modo a contrastare quello che risulta il provider del momento. Di certo questo status appartiene a Iliad già da diversi anni, visto che fin dal primo momento l’azienda ha messo tutti sotto.

Non ci sono dubbi sul fatto che questo gestore riesca a portare tanta convenienza ma allo stesso tempo anche una qualità degna di nota. Se inizialmente le cose non giravano per il verso giusto con diversi di servizi, ora tutto è diverso. Iliad ha infatti migliorato nettamente la sua ricezione, bilanciando sempre il tutto con nuove offerte che di continuo riescono a battere la concorrenza e a sorprendere gli utenti. Ora ad esempio esiste una nuova promozione telefonica mobile che nessuno si sarebbe mai aspettato. Si tratta di un’opportunità che torna a mettere sotto qualsiasi altra proposta proveniente da qualsiasi altro gestore telefonico.

Iliad: la nuova promo offre 100 giga in 5G a tutti gli utenti per un prezzo estremamente conveniente.

La nuova offerta di Iliad che attualmente è disponibile sul sito ufficiale da continuità alla linea Flash. Si tratta della nuovissima Flash 100, promo che di certo non è avara di contenuti.

Al suo interno infatti ci sono minuti senza limiti verso tutti i provider sia fissi che mobili in Italia e all’estero, SMS senza limiti verso tutti i gestori e infine 100 giga di traffico dati per navigare sul web. Inoltre Iliad, al costo di 9,99 € per l’intera promo, regala anche il 5G agli utenti.