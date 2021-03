Cubot è una delle azienda più attive e più all’avanguardia per la nicchia degli smartphone Rugged. E recente la notizia che vedrà Cubot ritornare in questo 2021 con uno smartphone pronto a spaccare il mercato, come suggerisce il nome KingKong 5 Pro.

La serie KingKong è una serie di rugged phone da sempre amata dagli utenti ed è tempo per un nuovo modello che vada ad arricchirla. KingKong 5 Pro sarà svelato dall’azienda con delle features “sorprendenti”. Il primo passo dell’azienda verso un 2021 pieno di novità passa appunto per il KingKong 5 Pro.

Batteria senza limiti per 5 giorni di uso continuativo

Il primo upgrade riguarda la batteria, sia per capienza che per qualità. KingKong 5 Pro è equipaggiato con una unità da 8000 mAh Gli smartphone sono inevitabilmente parte della nostre vite, e una batteria in grado di garantire la migliore autonomia possibile è quello che preoccupa di più gli utenti.

Questo nuovo upgrade del KingKong 5 Pro permette di raggiungere, a detta dell’azienda, dai 3 ai 5 giorni di uso con una singola carica. Non c’è più limite allo streaming, al gaming ed è praticamente impossibile scaricarlo in un’unica giornata.

Rugged Phone equipaggiato con audio stereo

Ma le novità non si fermano alla batteria. Un altro punto di forza è sicuramente la presenza di un audio stereo. Questa è la prima volta che Cubot concentra così tanti sforzi sul comparto audio. I risultati che promette sono un audio più potente, realistico e senza rumore di sottofondo.

Rientrando nella categoria dei rugged phone, KingKong 5 Pro è ovviamente resistente all’acqua, alla polvere e alle cadute. Il resto della scheda tecnica vede 4GB di RAM uniti a 64GB di storage, una camera posteriore con sensore principale da 48MP e una camera frontale con sensore da 25MP. Completano il quadro la presenza dell’NFC e Google Pay, e Android 11 stock.

L’azienda conferma poi la fiducia negli utenti permettendo di riceverlo tramite un fantastico giveaway. Saranno selezionati 10 fortunati vincitori che potranno averlo in prova esclusiva. Per la registrazione è sufficiente recarsi sul sito officiale Cubot e scegliere partecipare al giveaway.