La maggior parte degli utenti attivi su WhatsApp non potrebbe più fare a meno della funzione per l’eliminazione dei messaggi. Da qualche anno, sulla piattaforma gli utenti hanno la possibilità di cancellare contenuti che già sono stati inviati, prima che eventuali destinatari visualizzino. Grazie a questo strumento su WhatsApp vi sono meno incomprensioni e meno errori di Roma nei messaggi.

WhatsApp, lil nuovo trucco per recuperare tutti i messaggi rimossi

La funzione per la cancellazione dei messaggi al tempo stesso però ha dato vita ad un fenomeno parallelo. Una parte degli utenti di WhatsApp, una volta ricevuta la notifica di avvenuta cancellazione di un testo, cerca di scoprire il contenuto in un modo o nell’altro.

Naturalmente, WhatsApp non garantisce una soluzione in merito e quindi gli utenti per soddisfare la loro curiosità si servono di una serie di percorsi paralleli scoperti con tutorial disponibili in rete. Al netto di sistemi macchinosi, per leggere messaggi rimossi su WhatsApp è necessario scaricare una semplice app disponibile sul marketplace Android.

L’app in questione si chiama “Notification History”. Grazie a Notification History sarà possibile salvare sul proprio dispositivo tutte le notifiche in entrata. A cancellazione del messaggio avvenuta, con l’ausilio di quest’app, sullo smartphone resterà viva una traccia proprio grazie al salvataggio di default della notifica. Con questa rapida e semplice soluzione sarà possibile leggere tutti i messaggi ricevuti via WhatsApp.

Le funzioni di Notification History non si limitano solo a WhatsApp ma sono utile anche per altri servizi social come Instagram o Facebook.