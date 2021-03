Sonos ha lanciato Roam, l’altoparlante più intelligente e portatile mai realizzato. Il piccolo altoparlante è pensato per essere utilizzato in movimento, sia all’interno che all’esterno. Può riprodurre musica in streaming sia tramite Bluetooth che Wi-Fi e alimentarsi da solo con una batteria integrata. Inoltre, è molto più leggero dei suoi predecessori.

Questo Smart Speaker sarà disponibile dal 20 aprile per 179 euro in bianco e nero. È alto 6,6 pollici e largo circa 2,5 pollici, all’incirca le stesse dimensioni di una bottiglia d’acqua, pesa meno di mezzo chilo ed ha la forma di un prisma. La sua batteria dura fino a 10 ore o 10 giorni, può essere ricaricata con un cavo USB-C incluso o con qualsiasi caricabatterie wireless Qi.

Il dispositivo riproduce la musica tramite Wi-Fi, app Sonos o tramite funzionalità come AirPlay 2 o Spotify Connect, nonché tramite Bluetooth. Sia il Bluetooth che il Wi-Fi sono sempre attivi e l’altoparlante è in grado di passare da uno all’altro rapidamente. Sonos è celebre proprio per la capacità di fornire musica ovunque, in casa, tramite la TV, Internet, in streaming e così via. Inoltre, offre una gamma di dispositivi diversi, dagli altoparlanti più piccoli alle soundbar per TV di grandi dimensioni.

Sonos Roam: il nuovo Smart Speaker piccolo, leggero, versatile e ricco di funzionalità

L’anno scorso Sonos ha lanciato Move, destinato a essere portato in giro. Non è solo portatile e alimentato da una batteria, ma garantisce una qualità elevata anche con il Bluetooth. Move era ancora relativamente grande, tuttavia. Roam è diverso in quanto “ultraportatile“. Oltre ad essere sei volte più pesante, Move è anche notevolmente più costoso.

Ovviamente Move rimarrà sul mercato ma sarà concepito per luoghi dove è probabile che rimanga fermo. Mentre il Roam più piccolo va bene anche in bicicletta o portato ai picnic, ad esempio. Oltre ad essere più piccolo, Roam è anche più impermeabile e durevole. Una delle nuove funzionalità è Sound Swap. Quando Roam è in casa, gli utenti possono tenere premuto il pulsante di riproduzione e l’altoparlante comunicherà con tutti gli altri dello stesso sistema utilizzando suoni non udibili. In questo modo Roam troverà l’altoparlante più vicino per continuare a trasmettere la musica.