Sky è presente a tutto tondo nel mondo delle telecomunicazioni in Italia. La pay tv ha completato il suo percorso di trasformazione in una media company, con la presentazione di Sky WiFi, il nuovo provider dedicato per le offerte di Fibra Ottica. Le migliori occasioni per chi desidera attivare una promozione per la Fibra ottica sono destinate agli abbonati più fedeli della tv satellitare.

Sky WiFi: le occasioni migliori legate alla Fibra ottica per i clienti

Ancora una volta Sky premia la fedeltà dei suoi abbonati. A beneficiare delle offerte migliori saranno i clienti che hanno regolamentato la loro iscrizione sulla piattaforma Extra. Per questa fascia di pubblico, ci sono a disposizione non una, ma bensì due promozioni per la Fibra ottica.

I clienti di Sky potranno attivare le connessioni internet per la telefonia fissa con tre mesi a costo zero: questa promozione è valida per gli utenti che hanno un piano satellitare attivo da almeno un anno. Ci sono invece ben sei mesi gratuiti per chi ha un ticket con Sky attivo da almeno sei anni.

Non terminano però qui le promozioni di Sky per la sua componente di Fibra ottica. La compagnia inglese assicura delle occasioni anche ai nuovi abbonati. Sono ora una realtà le prime offerte all inclusive che includono le connessioni internet con la componente della tv satellitare.

Il costo mensile per l’offerta base di Sky è ora di 39,99 euro. I clienti riceveranno la Fibra Ottica con prezzo bloccato per 18 mesi più l’accesso al pacchetto Intrattenimento.