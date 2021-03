Uno studente di dottorato dalla Russia ha utilizzato un Raspberry Pi e alcuni altri innocenti pezzi di tecnologia per progettare una soluzione innovativa che neutralizza le zanzare usando i laser.

Rakhmatulin Ildar della South Ural State University dice di aver perso la calma quando ha saputo che le zanzare uccidono oltre 700.000 persone ogni anno e ha deciso di fare qualcosa al riguardo.

Raspberry Pi: il progetto utilizza il modulo fotocamera

La soluzione di Ildar era montare un laser da 1 watt su un Raspberry Pi 3 e addestrarlo con la visione artificiale e le reti neurali. Tom’s Hardware ha intercettato le istruzioni di costruzione spaventosamente dettagliate di Rakhmatulin, notando che il progetto utilizza il modulo Fotocamera Raspberry Pi per rilevare le zanzare nelle sue vicinanze.

Quando una zanzare viene individuata, il Pi chiede a un galvanometro collegato di regolare gli specchi e orientare il laser. Una volta che i laser sono in posizione, il Pi lo accende e fornisce una potente raffica. Rakhmatulin ha condiviso i dettagli su come ha creato una rete neurale convoluzionale per rilevare le zanzare. Per perfezionare la rete AI l’ha addestrata utilizzando una GPU GeForce GTX 1060 da 6 GB con CPU Ryzen 5 3600.

Incoraggiato dal successo della sua ricerca, Rakhmatulin ora vuole costruire una versione più potente in grado di tracciare ed eliminare più di due zanzare in un secondo. al momento, esistono diversi algoritmi di rilevamento in Python, ma anche i migliori algoritmi non tracciano il 100% e il tasso di uccisione effettivo delle zanzare era piuttosto basso, raggiungendo il 15%.