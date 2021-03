Fino al prossimo 14 marzo 2021 salvo cambiamenti, PosteMobile continuerà a proporre la sua offerta tariffaria denominata Creami Wow Weekend 30GB, attivabile da tutti i nuovi clienti con o senza portabilità.

Si tratta di un’offerta sottoscrivibile mediante canale telefonico o anche direttamente online tramite la pagina dedicata presente nel sito ufficiale dell’operatore. Scopriamo insieme cosa propone nel dettaglio.

PosteMobile Creami WOW Weekend 30 GB ancora attivabile fino al 14 marzo

Creami WOW Weekend 30GB richiede un contributo mensile pari a 4,99 euro e si compone di un bundle costituito ogni mese da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico internet mobile in 2G, 3G, e 4G+.

Per sottoscrivere la suddetta offerta di PosteMobile bisogna sostenere un pagamento iniziale di 20 euro per l’acquisto della nuova SIM, con 10 euro di traffico telefonico e contributo di attivazione inclusi. La spedizione al domicilio indicato è gratuita. L’offerta Creami WOW Weekend 30GB è valida per il traffico effettuato in Italia, non prevede lo scatto alla risposta e applica una tariffazione al secondo per le chiamate effettuate e sui KB realmente consumati per la connessione internet.

Sulla base della regolamentazione europea, il cliente PosteMobile può godere dell’offerta anche in Roaming all’interno dell’Unione Europea e del Regno Unito (almeno per il momento fino a diversa indicazione) alle stesse condizioni nazionali, ma è prevista una limitazione al traffico dati utilizzabile, pari a 2,73 Giga al mese. È importante evidenziare che insieme all’offerta viene attivato il piano tariffario ricaricabile Creami NEXT 1, in promozione a 4,99 euro mensili, invece che a 10 euro al mese. Per scoprire tutti i dettagli a riguardo, vi rimandiamo al sito ufficiale dell’operatore.