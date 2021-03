Oppo Find X3 Neo 5G è ufficiale, il modello del 2021 rappresenta un enorme passo in avanti rispetto alla generazione precedente, la quale si basava su un processore di fascia medio-alta, puntando tutto sul display OLED, uno Snapdragon 865 ed una camera principale da 50 megapixel.

Ad affiancare Oppo Find X3 Pro e Find X3 Lite, nella storica giornata dell’11 marzo, Oppo ha presentato il proprio Find X3 Neo, uno smartphone nel quale possiamo trovare il sensore fotografico IMX766 sviluppato da Sony insieme ad Oppo, per una ottimizzazione delle funzioni del comparto fotografico, sopratutto con scarsa illuminazione o scene retroilluminate, combinato con un ultra-grandangolare, un teleobiettivo e macro, ma anche un sensore di temperatura del colore, per immagini nitide e di alta qualità per ogni scatto fotografico.

Il suddetto IMX766 permette di sfruttare inoltre la messa a fuoco avanzata, per migliorare la velocità dell’autofocus e la sua precisione generale, grazie anche alla funzione Focus Tracking. Come se questo non bastasse, troviamo anche Flash Snapshot, con il quale il pulsante di scatto attiva una messa a fuoco rapida in grado di garantire fotografie nitide e chiare, indipendentemente dalla velocità dell’immagine.

Al centro dell’Oppo Find X3 Neo 5G troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 865 5G, il top di gamma dell’anno scorso, con un display curvo 3D e refresh rate a 90Hz, per garantire un’esperienza coinvolgente. L’ultimo plus del terminale è rappresentato, oltre allo spessore di 7,99 millimetri ed il peso di 184 grammi, dalla ricarica rapida da 65 watt, per il passaggio dallo 0 al 100% in soli 35 minuti.

Oppo Find X3 Neo: scheda tecnica

Display OLED da 6.55 pollici, con screen ratio 92.1%, frequenza di aggiornamento a 90Hz, risoluzione 2400 x 1800 pixel, 402 ppi, HDR10+ e 97% NTSC/100% DCI-P3.

OLED da 6.55 pollici, con screen ratio 92.1%, frequenza di aggiornamento a 90Hz, risoluzione 2400 x 1800 pixel, 402 ppi, HDR10+ e 97% NTSC/100% DCI-P3. 4 fotocamere posteriori : principale da 50 megapixel IMX766, ultra-grandangolare da 16 megapixel , teleobiettivo da 13 megapixel e macro da 2 megapixel .

: principale da IMX766, ultra-grandangolare da , teleobiettivo da e macro da . Fotocamera anteriore da 32 megapixel.

da 32 megapixel. Stabilizzatore ottico e registrazione video fino in 4K a 60 fps.

a 60 fps. Dimensioni di 159,9 x 72,5 x 7,99 millimetri con un peso di 184 grammi .

. Processore Qualcomm Snapdragon 865.

12GB di RAM LPDDR4.

di RAM LPDDR4. 256GB di memoria interna UFS 3.0 .

di memoria interna . Batteria da 4500mAh , con ricarica rapida a 65 watt.

, con ricarica rapida a 65 watt. ColorOS 11.1 basata su Android 11.

basata su Android 11. Connettività : WiFi 6 AX 2×2 (dual band), bluetooth 5.2 , connettore USB di tipo C (no jack da 3,5 millimetri), NFC e GPS

: WiFi 6 AX 2×2 (dual band), , connettore USB di tipo C (no jack da 3,5 millimetri), NFC e GPS Dual speaker con supporto dolby atmos.

Nessuna certificazione per l’impermeabilità.

Sensore per le impronte digitali sotto il display.

L’Oppo Find X3 Neo 5G sarà disponibile dalle prossime settimane ad un prezzo di 799 euro, coloro che lo acquisteranno o preordineranno il terminale entro il 30 aprile, potranno ricevere Oppo Watch 41mm e gli auricolari Oppo Enco W51 a titolo completamente gratuito.