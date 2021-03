Stanno finalmente arrivando dei miglioramenti per la versione mobile di Google Maps. Sempre più simile a un social network, vedrà l’introduzione di un nuovo feed della community che ricorda parecchio lo stile delle più note piattaforme. L’idea è nata direttamente da alcuni suggerimenti inviati dagli utenti e si parla di circa 20 milioni di pubblicazioni divise tra recensioni, foto, valutazioni, aggiornamenti e commenti alle attività.

Google Maps in versione social, quali sono le caratteristiche

La decisione di riorganizzare in chiave social Google Maps, fornendo nel contempo uno strumento utile in grado di semplificare la ricerca di aggiornamenti e consigli da fonti locali attendibili, potrebbe essere una innovazione davvero utile.

Basterà uno scroll verso l’alto nella scheda esplora per mostrare il nuovo feed diviso tra ultime recensioni, foto e post aggiunti. Ovviamente è necessario seguire le attività o le Guide Locali in questione, un meccanismo noto ormai a tutti coloro che frequentano una qualsivoglia piattaforma social.

La modifica amplia non solo la fruibilità delle informazioni ma consente inoltre di adattare la visualizzazione dei contenuti in Maps in base ai nostri interessi. Se, ad esempio, un utente si interessa di cucina molecolare, avrà a che fare con un numero maggiore di post e foto inerenti l’argomento, e così via.

La novità è già attiva su Maps da oggi per tutti gli utenti in ambito mobile, e dovrebbe risultare disponibile per tutti già da ora. Ricordiamo in chiusura che, recentemente, Google ha inserito in Maps una nuova opzione dedicata al coronavirus che permette di visualizzare il numero di contagi per nazioni e per regioni, nel caso dell’Italia.