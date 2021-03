Quando nominiamo Your Honor parliamo di un thriller ad altissima tensione, il quale vede un personaggio di eccezione che ritorna sulla scena. Il riferimento va al veterano Bryan Cranston, che dopo il grande successo nell’interpretare Walter White in Breaking Bad, mette il suo immenso talento e la sua esperienza come attore in questo nuovo progetto. La serie ha già riscosso un successo immenso negli Stati Uniti, ed ora è in trasmissione su SKY.

In questa miniserie mozzafiato vediamo Cranston nel ruolo di un giudice, che ha come compito quello di dover decidere tra la sua moralità e la vita del figlio. La sua interpretazione è stata nominata ai Golden Globe 2021 come migliore attore. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa dobbiamo sapere sulla miniserie.

Your Honor: Bryan Cranston ritorna sui teleschermi

Michael Desiato è un giudice della movimentata New Orleans, ed è famosissimo per la sua straordinaria integrità morale e rispetto della legge. Un anno prima rimane vedovo, dopo che una gang del posto ha ucciso sua moglie in un quartiere malfamato della città. Questa brutta vicissitudine fa rimanere soli l’uomo e il figlio, Adam.

Quest’ultimo, proprio nel giorno dell’anniversario della morte della madre, pensa di andare a trovarla al cimitero portandole dei fiori e una foto come omaggio. Purtroppo, però, una gang del posto lo avvicina, spaventandolo e mettendo in fuga il ragazzo con la sua auto. Il suddetto, molto sfortunato, mentre cerca l’inalatore durante la guida poiché asmatico, investe un motociclista, che muore subito.

Mangiato dal senso di colpa, il ragazzo si reca immediatamente a casa, non chiamando i soccorsi. Viene raccontato tutto al padre, il quale lo indirizza verso una sola ed unica strada: costituirsi. Ancora una volta c’è la conferma dell’estrema onestà dell’uomo che, ad un certo punto, dinnanzi alla stazione di Polizia, si ferma. In quel preciso istante viene a sapere che l’uomo che è stato ucciso è il figlio del boss mafioso più potente di tutta New Orleans: Rocco Baxter. Ciò implica che, una volta che il figlio si costituisce, i malviventi lo raggiungeranno fin dentro al carcere per ucciderlo.

Il giudice Desiato è in grande conflitto interiore, ma nonostante tutto cerca di proteggerlo con tutte le sue forze, affidandosi anche ad un avvocatessa che un tempo ha aiutato, Lee Delamere. Questo, tuttavia, potrebbe non bastare.

Dove possiamo guardare Your Honor

La miniserie targata Showtime è composta da 10 puntate. Il debutto è avvenuto il 24 febbraio su SKY Atlantic e la sua permanenza sulla rete di SKY sarà fino al 24 marzo. Sarà trasmessa ogni mercoledì sera per cinque settimana, con due episodi a serata. Infine, è disponibile su On Demand e in streaming su NOW TV.