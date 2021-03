La serie TV Netflix chiamata Riverdale è arrivata alla sua quarta stagione, così come era stato confermato. Le puntate avevano tardato ad arrivare, come per molte altre serie, a causa dei rallentamenti dovuti alla pandemia. Inoltre, sul canale Premium Stories di Sky è arrivata persino la quinta stagione. Vediamo insieme quali sono le ultime notizie sulla serie e quando si farà una eventuale sesta stagione.

Riverdale, le nuove puntate, le prossime stagioni e tutto quello che non sapete

Riverdale è una serie ispirata ai personaggi di Archie Comics, esattamente come Le terrificanti avventure di Sabrina. Le due serie, benché abbiano personaggi diversi, sono ambientate nel medesimo Universo. La storia è incentrata sui personaggi che abitano questa cittadina da cui la serie prende il nome e comincia in seguito all’omicidio di uno dei loro amici. La trama cambia di stagione in stagione, mantenendo la base di mistero e segreti, con tratti tipicamente adolescenziali nelle dinamiche.

La quarta stagione di Riverdale è rapidamente entrata nella Top 10 di Netflix, piazzandosi al quarto posto in poche ore dalla sua pubblicazione. In questo caso i personaggi dovranno affrontare il loro ultimo anno di liceo, nonché nuovi segreti e misteri. Parlando invece della quinta, possiamo dirvi che i ragazzi intraprendono strade diverse che li portano a separarsi. Passeranno 7 anni prima che si riuniscano di nuovo per risolvere un nuovo mistero che aleggia nella loro città.

Si farà dunque una sesta stagione? La risposta è sì. La conferma è stata data il 3 Febbraio, in previsione di mandarla in onda tra il 2021 e il 2022.