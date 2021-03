Iliad ha una grande novità per i suoi clienti nel mese di Marzo. Il provider francese ha ancora una volta lanciato una tariffa inedita attraverso le pagine del suo sito ufficiale. La promozione migliori per queste settimane è la Flash 100. La ricaricabile disponibile in edizione limitata garantisce minuti ed SMS illimitati verso tutti più 100 Giga al costo di 9,99 euro. Inoltre, per gli abbonati, ci sono anche tre servizi gratuiti.

Iliad, la tariffa con 100 Giga e tre servizi a costo zero

La scelta della Flash 100 per i clienti di Iliad sarà strategica per beneficiare di telefonate a costo zero verso le utenze all’estero. Gli abbonati che attivano una ricaricabile con l’operatore francese quindi potranno comunicare con amici e parenti in giro per il mondo. La lista del provider francese prevede oltre sessanta nazioni compatibili con le chiamate gratuite.

Sempre con la Flash 100, i clienti di Iliad avranno anche la segreteria telefonica a costo zero. In controtendenza con l’operato di altri provider come TIM, Vodafone e WindTre, il gestore francese non prevede costi extra alla ricaricabile per l’ascolto dei messaggi registrati in segreteria.