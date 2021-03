I lavori per la terza stagione di YOU stanno procedendo sempre più intensamente. Questa non risulta essere una novità assoluta, anche perché lo stato della California aveva riservato per le riprese della serie TV ben 7 milioni di dollari di tax credit. Sera Gamble, la produttrice della serie, a gennaio 2019 aveva dichiarato un possibile rinnovo al Cosmopolitan UK, dichiarando che il terzo capitolo della serie di Netflix sarebbe ritornato in base alla volonta degli utenti. Ha infatti detto: “Vi dirò, abbiamo un’idea per la terza stagione così esaltante che nella writers’ room se ne parla ogni giorno. Tengo le dita incrociate… spero avremo la possibilità di continuare a fare questa serie.”

Tenendo in considerazione la conclusione di questo discorso, sembra che la fiction dovrebbe tornare entro la fine del 2021. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i personaggi del cast della nuova season di YOU.

YOU: il cast della nuova season della serie TV

Ecco di seguito il cast principale, andando ad includere i 13 nuovi nomi e i nuovi membri del cast. A questi si uniranno anche delle “vecchie” facce:

Penn Badgely: Joe

Joe Victoria Pedretti: Love

Love Scott Speedman: Matthew

Matthew Travis Van Winkle: Cary

Cary Shalita Grant: Sherry

Sherry Saffron Burrows: Dottie

Dottie Dylan Arnold: Theo

Theo Tati Gabrielle: Marienne

Marienne Michaela McManus: Natalie

Natalie Shannon Chan-Kent: Kiki

Kiki Ben Mehl: Dante

Dante Chris O’Shea: Andrew

Andrew Christopher Sean: Brandon

Brandon Bryan Safi: Jackson

Jackson Mackenzie Astin: Gil

Gil Ayelet Zurer: dottor Chandra

dottor Chandra Jack Fisher: il giovane Joe Goldberg

giovane Joe Goldberg Mauricio Lara: amico del giovane Joe

Per concludere, possiamo dire che all’inizio di quest’anno abbiamo avuto anche la conferma di due membri del cast di ritorno: Badgley tornerà come Joe e Victoria Pedretti come Love.