Il SottoCosto lanciato nel periodo da Carrefour assume connotazioni ancora più interessanti e piacevoli, gli utenti hanno infatti la possibilità di mettere le mani su un quantitativo di sconti sempre maggiore, con prezzi i più economici possibili.

Il volantino parte con il rendersi disponibile in esclusiva nei vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni particolari (ma attenzione, non è attivo online). L’utente che vuole richiedere un finanziamento, potrà farlo solo nel momento in cui supererà i 199 euro di spesa effettivi, e previa approvazione da parte della finanziaria.

Carrefour: quali sono le migliori occasioni

I prodotti in promozione rientrano quasi integralmente nella fascia media della telefonia mobile, in particolare gli utenti possono accedere a Samsung Galaxy A42 5G a 249 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 169 euro, Samsung Galaxy A31 a 199 euro, Xiaomi Mi 10 Lite 5G a 269 euro, Samsung Galaxy A21s a 139 euro o anche un più economico Xiaomi Redmi 9A a 99 euro.

In alternativa, segnaliamo la presenza di TCL 10 Se a 139 euro, Oppo A53s a 159 euro, Motorola G9 Power a 199 euro, Oppo A73 a 249 euro, con l’eccezione dettata dall’iPhone 12, oggi in vendita a 849 euro.

Queste sono le promozioni più interessanti del volantino Carrefour, ma sfogliando le pagine sottostanti potrete anche trovare altre offerte legate a differenti categorie merceologiche, come televisori, elettrodomestici o tablet con sistema operativo Android. La validità della campagna è fissata fino al 21 marzo 2021, in tutti i punti vendita.