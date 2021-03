L’operatore virtuale 1Mobile, attivo su rete Vodafone 4G, ha deciso nelle scorse ore di prorogare il suo portafoglio offerte fino al 15 Marzo 2021, salvo cambiamenti.

Le offerte in questione partono da un prezzo di 4.49 euro al mese e offrono fino a 200 Giga. Scopriamo insieme tutti i dettagli e come fare per attivarle.

1Mobile: ancora pochi giorni per attivare le offerte da 4.49 euro al mese

Cominciando con la Giga 200 Limited Edition, l’unica offerta solo dati proposta da 1Mobile, questa prevede ogni mese 200 Giga di traffico internet nazionale, utilizzabile in 4G LTE con velocità massima di 60 Mbps, al costo di 14.99 euro al mese. L’invio di chiamate e di SMS è inibito, mentre il costo di attivazione è pari a 5 euro in promozione fino al 15 Marzo 2021.

Con la 1Mobile Special xPlus è possibile invece ottenere un bundle mensile composto da minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionale, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 60 Giga di traffico dati al costo di 8.99 euro al mese. A partire dal terzo mese, tuttavia, l’offerta mette a disposizione 15 Giga aggiuntivi, offrendo un totale di 75 Giga mensili.

Si continua con la 1Mobile Power XPlus, che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 40 SMS verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico internet mobile fino in 4G, al prezzo di 6.99 euro al mese. Passando alla 1Mobile Start Plus New, questa offre ogni mese un bundle composto da 500 minuti verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, 30 SMS verso tutti i numeri nazionali e 5 Giga di traffico dati a 4.99 euro al mese e con un costo di attivazione pari a 10 euro. Per scoprire tutte le offerte nel dettaglio visitate il sito ufficiale dell’operatore.