Nelle ultime settimane le piattaforme social più note e utilizzate hanno introdotto svariate novità. Twitter è una di queste, infatti, proprio di recente ha inaugurato le nuove funzionalità Spaces e Super Follows. A breve, inoltre, procederà con l’inserimento di un’ulteriore funzione che sarà senza alcun dubbio apprezzata dagli utenti poiché grazie ad essa sarà possibile annullare la pubblicazione di un tweet.

Twitter introduce una nuova funzione per annullare l’invio dei tweet!

Tra i difetti attribuiti a Twitter dai suoi utenti vi è l’impossibilità di modificare un tweet dopo la pubblicazione. Gli utenti che desiderano modificare il testo di un tweet dopo averlo pubblicato devono infatti ricorrere necessariamente all’eliminazione per poter poi procedere con la creazione di un nuovo tweet da condividere. Ma è in arrivo una nuova funzione che farà sicuramente gola agli utenti fedeli alla piattaforma poiché grazie al tasto “undo” si avrà la possibilità di annullare la pubblicazione entro sei secondi dal momento in cui si cliccherà sul tasto di condivisione.

L’utente poco convinto del testo digitato o resosi conto di aver commesso un errore di battitura potrà annullare la condivisione del tweet cliccando sul nuovo tasto entro un tempo massimo di circa sei secondi che sarà indicato da un apposito timer.

La funzione, scovata da Wong, potrebbe non essere disponibile su tutti gli account. Twitter potrebbe riservare l’opzione esclusivamente agli account Premium ma la decisione non è ancora nota. E’ certo che qualunque speranza circa l’arrivo del tasto “modifica” dovrà essere accantonata poiché lo stesso CEO della piattaforma ha confermato di non avere intenzione di introdurre tale opzione.