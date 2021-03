Anche i colossi del mondo Social sono soliti trarre ispirazione l’uno dall’altro e imitare le funzioni maggiormente apprezzate dagli utenti pur personalizzandole e apportando alcune modifiche. Gli esempi a testimonianza della continua imitazione tra piattaforme social sarebbero numerosi ma il più recente coinvolge TikTok e Instagram. Una nuova funzione inaugurata da quest’ultima piattaforma citata è stata infatti ripresa da TikTok che ne ha già annunciato l’introduzione sull’app tramite il suo blog confermandone la disponibilità per tutti i suoi utenti con account creator.

TikTok lancia la nuova funzione D&R: gli utenti potranno porre domande e rispondere!

Tutti gli iscritti alla nota piattaforma TikTok hanno a disposizione una nuova funzione denominata D&R. L’attivazione della funzionalità può essere effettuata accedendo alle impostazioni dell’app ma soltanto in seguito all’attivazione di un account creator. Tramite D&R sarà possibile sfruttare un’apposita sezione per rivolgere domande agli utenti creator, i quali potranno a loro volta rispondere con facilità tramite i commenti o attraverso la registrazione di brevi video di risposta nei quali apparirà la domanda in questione. La funzionalità introdotta da TikTok, inoltre, potrà essere sfruttata anche durante le dirette. Gli utenti avranno quindi la possibilità di porre domande in tempo reale e di ricevere delle risposte da parte degli account seguiti.

La funzione D&R riprende quanto proposto da Instagram che, ormai da tempo, consente ai suoi utenti di inserire un box per le domande nelle Stories registrare così da dare la possibilità ai follower di inserire appunto le domande, alle quali ricevono risposta tramite ulteriori Storie.