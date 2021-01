Al momento TikTok ha offerto l’opzione di provare la nuova funzione ai creator che hanno account pubblici e più di 10mila follower. Occorre accedere al menù delle impostazioni e selezionare la voce Q&A (domande e risposte), identificabile grazie all’icona di un balloon quadrato contenente un punto di domanda.

Dopo che l’utente ha attivato la funzione, i suoi follower vedranno apparire la nuova icona in due posti: nella pagina profilo del creator sotto la sua biografia e nella sezione dei commenti dei video pubblicati. Premendola potranno inviare una domanda al proprio idolo, in forma scritta o di video. E a loro volta gli influencer potranno decidere di rispondere con un commento, un filmato, in privato o pubblicamente.

L’obiettivo del social network è di aiutare i profili più seguiti a rintracciare tutte le domande poste dai follower e a raccoglierle in un’unica sezione, favorendo così l’interazione. Si potranno organizzare anche sessioni di domande e risposte dal vivo, durante le dirette streaming. Questa volta sembra che sia stata Tiktok a ispirarsi a Facebook, dato che da tempo su Instagram è presente uno sticker per le domande, tuttavia non vincolato al numero di follower.